Da martedì 3 giugno in pagamento le pensioni negli uffici postali della provincia di Chieti

A partire da martedì 3 giugno, i pensionati della provincia di Chieti possono ritirare le loro pensioni direttamente negli uffici postali. Un'importante occasione che si inserisce nel trend crescente di digitalizzazione dei servizi finanziari, rendendo la gestione delle finanze più accessibile. Non dimenticate: gli accrediti per chi possiede un Libretto di risparmio o un Conto BancoPosta saranno disponibili lo stesso giorno. Un passo verso una maggiore comodità per tutti!

Villa Molin apre i martedì mattina di giugno

Villa Molin apre le sue porte il martedì mattina di giugno, offrendo un affascinante viaggio tra arte e storia.

