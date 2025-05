da lunedì 3 giugno si scattano alcune modifiche alla circolazione a causa di lavori stradali

Arezzo si prepara a una piccola rivoluzione della circolazione! Da lunedì 3 giugno, il marciapiede di via di San Leo sarà chiuso ai pedoni per lavori che interesseranno la zona. Questo intervento rientra in un trend crescente di riqualificazione urbana, volto a migliorare gli spazi pubblici. Un aspetto interessante? Le modifiche promettono di rendere le strade più sicure e accoglienti. Rimanete aggiornati per scoprire le novità!

Arezzo, 30 maggio 2025 – Da lunedì 3 giugno scattano alcune modifiche alla circolazione a causa di lavori stradali: fino a mercoledì 4 giugno dalle 8:30 alle 18:30, divieto per i pedoni di utilizzare il marciapiede in via di San Leo dall'incrocio con via Alessandro e Domenico Scarlatti al civico 23, con garanzia di percorso alternativo sul lato opposto. Nell'adiacente carreggiata sono previsti il??divieto di sosta con rimozione forzata e un suo restringimento. Il cantiere avrà una lunghezza massima di 30 metri. Fino a venerdì 6 giugno in orario 7:00 - 20:00 è istituito il divieto di sosta con rimozione durante il progressivo rifacimento della segnaletica orizzontale in ambo i lati di via Rodi compreso tra via Macallè e via del Ninfeo, in viale Luca Signorelli tra il civico 11 e via Guadagnoli, in via XXV Aprile nell'area adiacente al parco Pertini evidenziata dalla segnaletica provvisoria, in ambo i lati di via Trento e Trieste nel tratto compreso tra via Bartolomeo di Ser Gorello e via Andrea Sansovino, in due stalli di via Campo di Marte antistanti ai civici 9 e 10, in ambo i lati di via Piave nel tratto tra via Vittorio Veneto e via Monte Grappa, in ambo i lati di quest'ultima nel tratto tra via Piave e via Trasimeno, in ambo i lati di quest'ultima nel tratto tra via Vezzosi e piazza Saione, in ambo i lati di via Guelfa, in ambo i lati di via Arno nel tratto tra via Po e via Vittorio Veneto, in via Rismondo nell'area della piazza. 🔗 Leggi su Lanazione.it