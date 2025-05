Da Fondazione Cassa erogazioni per 35 milioni

Nel 2024, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha annunciato un impegno straordinario da 35 milioni di euro! Un passo significativo per sostenere l'arte e la cultura, rendendo la città un polo vibrante per il patrimonio storico. Con investimenti in musei e concessioni all'Università, si sta plasmando un futuro ricco di opportunità. Non perdere l'occasione di essere parte di questo rinascimento culturale!

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna è intervenuta anche nel 2024 con erogazioni crescenti, sia in termini di contributi diretti sia di investimenti nel patrimonio museale e monumentale della città sia di concessioni in comodato gratuito di edifici all’ Università. Ed è questo il risultato del bilancio approvato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta ora da Mirella Falconi Mazzotti (foto) e nel 2024 da Ernesto Giuseppe Alfieri: nel 2024 sono stati 195 i progetti finanziati (contro i 163 dell’anno precedente ed i 151 di due anni fa) per un importo complessivo di 3.541. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Fondazione Cassa erogazioni per 3,5 milioni

Fondazione Capitale della cultura batte cassa: si cercano sponsor per gli eventi

La Fondazione Capitale della Cultura lancia un appello per la ricerca di sponsor privati, necessari per finanziare gli eventi del 2025.

