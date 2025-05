Da cosa nasce cosa la nuova commedia di Gino Rivieccio

"Da cosa nasce cosa", la nuova commedia di Gino Rivieccio, esplora il potere dei legami inaspettati. Antonio Schiattaro, imprenditore caseario, si trova a fronteggiare una rivoluzione familiare quando sua figlia si innamora di Albert, un giovane altoatesino. La pellicola invita a riflettere su un’Italia sempre più interconnessa, dove culture diverse si intrecciano creando nuove opportunità . Un viaggio tra le tradizioni e le sorprese che riservano gli incontri del cuore

Antonio Schiattaro, imprenditore caseario della provincia di Caserta, scopre che perfino le radici più profonde possono essere scosse da incontri inattesi. Quando sua figlia minore si lega a Albert, ragazzo altoatesino conosciuto durante una gita scolastica, l’equilibrio familiare si incrina. Il film trascina lo spettatore fra terre e mentalità opposte, svelando con ironia come i . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Da cosa nasce cosa, la nuova commedia di Gino Rivieccio

Nasce l’AC Milan Academy Experience Élite: ecco di cosa si tratta

Nasce l’AC Milan Academy Experience Élité, un innovativo programma estivo di allenamento calcistico ospitato dalla PUMA House of Football.

Cerca Video su questo argomento: Cosa Nasce Cosa Nuova Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Da cosa nasce cosa, il film sarà al Festival del cinema internazionale di Pompei; La Camera approva il decreto Sicurezza: ecco cosa prevede; «Vai con Dio, Padre Santo»; Revisione Transizione 4.0 e 5.0: cosa cambia con le nuove regole per le imprese?. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Da cosa nasce cosa, il film sarà al Festival del cinema internazionale di Pompei

Da tg24.sky.it: La nuova commedia di Gino Rivieccio, anche protagonista del film, sarà l’unico titolo italiano presente alla serata inaugurale del Festival del Cinema Internazionale di Pompei, con un red carpet ...

Nasce una nuova Juventus: cosa è successo e cosa succederà

Lo riporta tuttosport.com: Per capire cosa è successo ieri bisogna fare qualche ... ma non rimarrà). Nascerà una nuova Juventus da un nuovo consiglio d’amministrazione, che sarà pensato proprio per affrontare le ...