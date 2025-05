Da Borzano a San Pietro in bici Pellegrinaggio di 560 chilometri

Un'avventura straordinaria che unisce fede e passione per la bici: quattro amici di Borzano, con una media di 72 anni, hanno completato un pellegrinaggio di 560 km verso Roma. In sei tappe, hanno attraversato l'Appennino, dimostrando che l'età è solo un numero e che la determinazione non ha limiti. Questo percorso non è solo un viaggio spirituale, ma un inno alla vitalità e all’amicizia. Chi ha detto che le sfide sono solo per i giovani?

Da Borzano di Albinea a Roma in mountain bike. Quattro amici di Borzano, con un’etĂ media 72 anni, hanno terminato martedì 27 maggio il pellegrinaggio giubilare Borzano-Roma in bici. Hanno percorso 560 km e superato un dislivello complessivo di 6700 metri. Sei tappe, scavalcando l’ Appennino al passo dell’Oppio, tra l’Emilia e la Toscana, per poi scendere a Prato. A Siena hanno imboccato la Cassia che li ha accompagnati sino alla ciclabile che da Monte Mario arriva fino in piazza San Pietro. Vasco Annovi, Bruno Colla, Giorgio Grasselli e Domenico Venturi erano supportati da altri due amici (Sergio Fantini e Giuseppe Ferretti) con un pulmino utilizzato per il trasporto bagagli e il ritorno con il mezzo a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Borzano a San Pietro in bici. Pellegrinaggio di 560 chilometri

Cerca Video su questo argomento: Borzano San Pietro Bici Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Da Borzano a San Pietro in bici. Pellegrinaggio di 560 chilometri. 🔗Ne parlano su altre fonti

Da Borzano a San Pietro in bici. Pellegrinaggio di 560 chilometri

ilrestodelcarlino.it scrive: Da Borzano di Albinea a Roma in mountain bike. Quattro amici di Borzano, con un’età media 72 anni, hanno terminato martedì 27 maggio il pellegrinaggio giubilare Borzano-Roma in bici. Hanno percorso 56 ...

Da Balduina a San Pietro in bici, apre la ciclovia panoramica

Lo riporta ansa.it: Da Balduina a San Pietro in bici, apre la ciclovia panoramica Realizzata coi fondi del Giubileo, passa anche su ex ponte Fs ROMA , 17 aprile 2025, 19:56 ...

Da Balduina a San Pietro in bici, apre la ciclovia panoramica

Si legge su msn.com: E' unica anche dal punto di vista turistico: sono ora collegate la Monte Mario-Monte Ciocci, la Monte Ciocci-San Pietro e la Passeggiata del Gelsomino, da poco inaugurata, che collega a sua volta ...