D S & Durga presenta la fragranza Brown Flowers

D.S. & DURGA lancia "Brown Flowers", una fragranza che cattura l'essenza della natura e la trasforma in esperienza olfattiva. Fondata a Brooklyn, la maison unisce arte e profumeria, dimostrando come i profumi possano raccontare storie e evocare emozioni. In un momento in cui sempre più persone cercano connessioni autentiche, questa nuova creazione ci invita a riscoprire il potere dei sensi. Scopri un mondo invisibile, pronto a essere esplorato!

D.S. & DURGA è una perfume house con sede a Brooklyn. Fondata nel 2009 da David Seth e Kavi Moltz, un musicista e un architetto partner di vita e di business. La coppia ha modernizzato la percezione della profumeria artistica, e facendo chiarezza nella connessione tra gli odori e la musica crede nella capacità del profumo di evocare mondi invisibili. Fiale invecchiate dalle tonalità terra d’ombra, strane orchidee marroni, fiori di caffè e boccioli di gelsomino secchi disseminati di scorze di agrumi appassite. Una fragranza floreale profonda e inaspettata. Pensata per spiriti eccentrici e raffinati: evoca completi in velluto marrone con revers esagerati, tailleur leopardati e martini sorseggiati in una serra bohémien, ospiti della casa fuori città dell’amico di un amico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - D.S. & Durga presenta la fragranza Brown Flowers

Cerca Video su questo argomento: D S Amp Durga Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

The best D.S. & Durga scents are for the coolest people you know

gq-magazine.co.uk scrive: If you've sniffed a cool kid recently, there's a big chance they smelled like D.S. & Durga. Which scent, exactly? Well, that cool kid probably wouldn't tell you. Luckily, we sniffed our way ...

Inside D.S. & Durga’s new Los Angeles store, inspired by Ray Kappe’s 1960s California home

Da wallpaper.com: D.S. & Durga’s personalised online quiz, which aids in finding a scent from the cult American perfume brand, informs me I’m a ‘beach goth’. (The multiple-choice questionnaire asks if I prefer ...

D.S. & Durga’s ‘Clue’-Inspired Layering Set Turns Perfumery Into A Murder Mystery

Come scrive rollingstone.com: It could be anyone…of any combination… but you’ll have to layer your own solution together with D.S. & Durga’s new Murder Mystery Layering Set. Was it the fruity Madam Currant? Or perhaps ...