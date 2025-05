Cycling Riviera 2025 da Ospedaletti a Imperia | premi Oscar e trend nel cicloturismo

La Cycling Riviera 2025 si fa strada nel cuore del cicloturismo, un trend in crescita che unisce sport e bellezza. Con oltre trenta chilometri di panorami mozzafiato da Ospedaletti a Imperia, questo percorso non è solo un viaggio, ma un'esperienza sensoriale unica. Scoprire gallerie suggestive e borghi pittoreschi è il nuovo modo di vivere la Liguria. Non è solo pedalare, è immergersi in un'avventura da Oscar!

La Cycling Riviera si conferma una vera meraviglia, offrendo più di trenta chilometri lungo la costa ligure di ponente, caratterizzata da panorami mozzafiato, gallerie suggestive, fioriture rigogliose e pittoreschi borghi. Questo percorso, ideale per chi ama pedalare o camminare, si estende da Ospedaletti a Imperia ed è stato recentemente insignito del Green Road Award 2025.

Green Road Award 2025: Liguria trionfa con la Cycling Riviera

La Liguria conquista il Green Road Award 2025 con la Cycling Riviera, dimostrando che il cicloturismo è più di una moda: è un modo consapevole di vivere il territorio.

La Cycling Riviera: la pista ciclabile più bella d’Italia nel 2025

