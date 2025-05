Cure palliative potenziate le reti per pazienti adulti e in età pediatrica nella Tuscia

Nella Tuscia, il nuovo Piano di potenziamento delle cure palliative 2025 segna un passo fondamentale verso una sanità più umana e vicina ai bisogni dei cittadini. Con un focus su adulti e bambini, questa iniziativa non solo migliora la qualità dei servizi, ma riflette un trend crescente di attenzione alle cure compassionali in tutta Italia. Perché ogni paziente merita supporto e dignità nei momenti più fragili della vita.

Un piano che nasce nell’ottica di rafforzare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. È stato approvato dalla Giunta regionale del Lazio il Piano di potenziamento delle cure palliative 2025 per pazienti adulti e pediatrici, confermando così la forte attenzione rivolta verso le persone più. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Cure palliative, potenziate le reti per pazienti adulti e in età pediatrica nella Tuscia

Pepe Mujica è in stato terminale e sotto cure palliative. L’annuncio della moglie: “Con lui fino alla fine”

José "Pepe" Mujica, ex presidente dell'Uruguay, è in stato terminale e riceve cure palliative. La moglie, Lucía Topolansky, ha confermato la difficile situazione del marito, esprimendo la sua vicinanza in questo momento delicato.

Sanità, potenziato il piano regionale delle Reti di Cure palliative

Da regione.lazio.it: Inoltre, la struttura regionale dedita alle cure palliative sarà potenziata con gli investimenti delle “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale” prevista ...

Potenziate le reti di cure palliative per pazienti adulti e in età pediatrica

Lo riporta regione.lazio.it: La Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria ha pianificato entro il prossimo dicembre l’accreditamento di tutte le Reti locali delle Cure palliative, mediante un’azione sinergica tra Regione ...

Giornata nazionale del sollievo: il diritto alle cure palliative deve diventare un dovere

Secondo corriere.it: Il 25 maggio ricorre la XXIV edizione della Giornata istituita nel 2001 per «promuovere e testimoniare la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ult ...