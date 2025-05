Curdi e Governo siriano trovano un’intesa sulla gestione del campo di Al-Hawl

Curdi e governo siriano hanno raggiunto un'intesa cruciale per la gestione del campo di Al-Hawl, un luogo che rappresenta una drammatica emergenza umanitaria. Ospitando 40.000 persone, tra cui molte donne e bambini, il campo diventa un simbolo delle sfide globali legate ai conflitti e al terrorismo. È fondamentale riflettere su come queste intese possano influenzare il futuro della sicurezza regionale e il destino di migliaia di vite intrappolate in questo limbo.

Il campo di Al-Hawl, nella provincia di Hasakah, nel Nord-Est della Siria, è oggi un’emergenza umanitaria e di sicurezza di notevole portata. Gestito dalle Forze Democratiche Siriane (SDF), ospita circa 40.000 persone, in stragrande maggioranza donne e bambini. Tra questi, migliaia sono familiari di combattenti dell’ISIS, sia siriani che stranieri, provenienti da decine di Paesi diversi. Molti di loro sono entrati illegalmente in Siria per unirsi al gruppo estremista durante gli anni del conflitto. Le condizioni del campo sono estremamente precarie e caratterizzate da sovraffollamento, carenza di servizi igienici e diffusione di malattie. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Curdi e Governo siriano trovano un’intesa sulla gestione del campo di Al-Hawl

