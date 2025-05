Cura della protesta con le nuove tecnologie | donazione di Confesercenti all' Urologia

Confesercenti Forlì si fa portavoce dell'innovazione in sanità, donando un avanzato sistema di morcellazione urologica all'ospedale Morgagni-Pierantoni. Questo strumento rappresenta una vera rivoluzione nel trattamento laser dell'ipertrofia prostatica, un problema sempre più diffuso tra gli uomini. Con gesti come questo, si evidenzia l'importanza della collaborazione tra settore privato e pubblico per migliorare la salute dei cittadini e far fronte a sfide cruciali. La tecnologia al servizio del ben

Confesercenti Forlì ha donato all'Unità operativa di Urologia dell'ospedale Morgagni-Pierantoni, diretto da Roberta Gunelli, un nuovo sistema di "morcellazione urologica", indispensabile ausilio nel trattamento laser dell'ipertrofia prostatica. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Gian.

