Cura della prostata con le nuove tecnologie | donazione di Confesercenti all' Urologia

La donazione di Confesercenti Forlì rappresenta un passo fondamentale nella lotta contro l’ipertrofia prostatica, un problema che colpisce molti uomini. Con il nuovo sistema di morcellazione urologica, l’ospedale Morgagni-Pierantoni si inserisce in un trend innovativo che unisce tecnologia e medicina per migliorare la qualità della vita. Un investimento che non solo salva vite, ma apre a nuove speranze nel campo della salute maschile. È tempo di fare attenzione!

Confesercenti Forlì ha donato all'Unità operativa di Urologia dell'ospedale Morgagni-Pierantoni, diretto da Roberta Gunelli, un nuovo sistema di "morcellazione urologica", indispensabile ausilio nel trattamento laser dell'ipertrofia prostatica. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Gian.

Confesercenti Forlì si fa portavoce dell'innovazione in sanità, donando un avanzato sistema di morcellazione urologica all'ospedale Morgagni-Pierantoni.

