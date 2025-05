Cuore Germani colpo da Shark | Brescia morde gara 1 al fotofinish Gli highlights

La Germani Brescia sorprende ancora, conquistando Gara 1 al PalaShark con un incredibile 93-92. Un successo che non solo segna un vantaggio nella serie, ma riflette la crescente resilienza del basket italiano, sempre più competitivo. In un momento in cui la determinazione e lo spirito di squadra sono tutto, Brescia dimostra che non si arrende mai, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. Chi sarà il prossimo a sfidare questa forza?

Una vittoria pesante, conquistata con lucidità, determinazione e spirito di squadra. La Germani Brescia sbanca il PalaShark con il punteggio di 93-92, portandosi avanti 1-0 nella serie e lanciando un chiaro segnale: questa squadra non molla mai. Trapani prova a imporsi con la velocità e il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Cuore Germani, colpo da Shark: Brescia morde gara 1 al fotofinish. Gli highlights

Germani Brescia apre i playoff 2025 con il fattore campo contro Trieste

La Germani Brescia dà il via ai playoff 2025 con un entusiasmo incontenibile, dopo aver chiuso la regular season con 22 vittorie e il terzo posto.

Cerca Video su questo argomento: Cuore Germani Colpo Shark Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Cuore Germani, Colpo da Shark: Brescia Morde Gara 1 al Fotofinish. Gli highlights; Dowe e Ndour decisivi, la Germani Brescia completa il blitz in volata in Gara 1 sul campo della Trapani Shark. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cuore Germani, Colpo da Shark: Brescia Morde Gara 1 al Fotofinish. Gli highlights

bresciatoday.it scrive: I biancoblù espugnano il PalaShark con una prova di carattere e coralità. Serie sull’1-0 per Brescia.