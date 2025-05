Cubitus per tutti i polsi Vestibilità quotidiana

Il Cubitus di Patek Philippe si rinnova, portando un tocco di eleganza e modernità ai polsi di tutti. Presentato al Watches and Wonders di Ginevra, il nuovo modello da 40 mm non è solo un orologio, ma un vero e proprio statement di stile. L'accoppiata oro bianco con quadrante blu-grigio e oro rosa con bruno soleil mette in luce la tendenza attuale di un lusso accessibile e quotidiano. Scopri di più su come l'eleganza possa essere parte della vita di

Lanciato nel mese di ottobre dello scorso anno viene già presentato, in occasione del Watches and Wonders di Ginevra, in una nuova versione: Patek Philippe propone il Cubitus in una nuova taglia medium di 40 mm di diametro. Declinato in oro bianco con quadrante blu-grigio soleil, il Cubitus Ref. 71281G-001, e in oro rosa con quadrante bruno soleil, il Cubitus Ref. 71281R-001, l'orologio dalla inedita cassa di forma quadrata della Maison si adatta, in questa nuova taglia, a tutti i polsi, e si assicura una vestibilità quotidiana. Un cambio di misure, ma non di caratteristiche, fedele a quegli elementi estetici che continuano a definire la personalità del Cubitus.