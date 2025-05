Csa fiadel Salerno | rinnovato il direttivo provinciale e tracciate le linee guida per il futuro

Il rinnovamento del direttivo provinciale di Csa Fiadel Salerno segna una nuova era per l'azione sindacale locale. Questo incontro cruciale, arricchito dalla presenza di figure di spicco, ha tracciato linee guida ambiziose per il futuro. In un contesto in cui il sindacato gioca un ruolo sempre più centrale nella difesa dei diritti, è il momento di dare voce e forza alle istanze dei lavoratori. La sfida è aperta!

Si è tenuta venerdì scorso la prima Assemblea Provinciale del Csa Fiadel Salerno per l'anno 2025, un appuntamento importante che ha segnato un momento di confronto e rilancio dell'azione sindacale sul territorio. A conferire particolare rilievo all'incontro è stata la presenza del Segretario Generale Francesco Garofalo, che ha aggiornato la platea sullo stato attuale delle trattative per il rinnovo del contratto degli enti locali, offrendo una panoramica puntuale sull'andamento delle relazioni sindacali con l'Aran, la parte pubblica e le altre sigle confederali. Un focus specifico è stato dedicato alla contrattazione collettiva decentrata e alle criticità ancora aperte nel percorso negoziale.

