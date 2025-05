Csa fiadel Salerno | rinnovato il direttivo provinciale e tracciate le linee guida per il futuro

Il Csa Fiadel Salerno si rinnova: venerdì scorso, un'assemblea provinciale ha tracciato le linee guida per il futuro, con un focus sul potenziamento dell'azione sindacale. In un periodo in cui i diritti dei lavoratori sono sempre più al centro del dibattito pubblico, questo rinnovamento rappresenta una risposta forte ed efficace alle sfide attuali. Un segnale che il sindacato è pronto a farsi portavoce delle istanze di tutti!

Si è tenuta venerdì scorso la prima Assemblea Provinciale del Csa Fiadel Salerno per l'anno 2025, un appuntamento importante che ha segnato un momento di confronto e rilancio dell'azione sindacale sul territorio. A conferire particolare rilievo all'incontro è stata la presenza del Segretario.

Il rinnovamento del direttivo provinciale di Csa Fiadel Salerno segna una nuova era per l'azione sindacale locale.

Riporta salernotoday.it: Nel corso dell’assemblea si è proceduto anche all’analisi dei risultati delle recenti elezioni RSU nell’igiene ambientale (dicembre 2024) e negli enti locali (aprile 2025), riflettendo sulle criticità ...

