Crotone incontro istituzionale in quel di Livorno basato sui temi dell’accoglienza e solidarietà

A Livorno si è tenuto un incontro istituzionale che mette al centro l'accoglienza e la solidarietà, temi sempre più attuali in un'Italia che cerca di rispondere alle sfide dell'immigrazione. La delegazione di Crotone, guidata dall'assessore Filly Pollinzi, ha discusso con il sindaco Salvetti e il vice sindaco Camici strategie per promuovere una cultura dell'inclusione. Un passo importante verso un futuro in cui ogni città possa essere un porto sicuro.

È quello che si è svolto a Livorno tra la delegazione del Comune di Crotone composta dall’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi e il portavoce del sindaco Francesco Vignis e l’amministrazione guidata dal sindaco di Livorno Luca Salvetti. La delegazione crotonese oltre che dal sindaco è stata ricevuta dal vice sindaco Libera Camici, dagli Assessori Andrea Raspanti ed Angela Rafanelli e dai consiglieri Comunali Michela Castellani e Roberto Danieli. L’incontro si è svolto in un clima di profonda collaborazione e condivisione di valori civici e sociali. L’iniziativa è stata favorita dall’associazione Protagonisti per la Città, presieduta da Angie De Santi Simonini, da sempre attiva nella promozione di progetti che mettono al centro la memoria collettiva e l’impegno civile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Crotone, incontro istituzionale in quel di Livorno basato sui temi dell’accoglienza e solidarietà

Cerca Video su questo argomento: Crotone Incontro Istituzionale Quel Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Rifiuti industriali fuori dalla Calabria: Eni annuncia lo smaltimento in Svezia, vittoria per Crotone Occhiello. 🔗Ne parlano su altre fonti

Crotone, incontro tra vicesindaco e assessore regionale per il futuro dei tirocinanti

Segnala ilcrotonese.it: Calabrese ha spiegato che la Regione prevede un incentivo fino a 40.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato – anche part-time. Cretella: "partita seria da giocare senza tifoserie".

De Magistris: da Napoli a Crotone per parlare di legalità e contrasto alle mafie

Si legge su msn.com: Incontro strutturato dagli studenti che hanno alternato fasi di confronto e dialogo con l'ex sindaco Napoli.Nell’auditorium del liceo scientifico Filolao di Crotone, si è tenuta la conferenza concl ...