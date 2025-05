Crolla mentre cammina in spiaggia morto un turista tedesco di 79 anni

Un tragico incidente ha scosso la tranquillità di Jesolo: un turista tedesco di 79 anni è morto mentre passeggiava sulla spiaggia. Questo evento riporta l'attenzione su un tema sempre più rilevante: la salute degli anziani in vacanza. Con l'aumento del turismo senior, è fondamentale garantire ambienti sicuri e accessibili. Un momento di svago può trasformarsi in dramma; la prevenzione è chiave per una vera estate serena.

Un turista tedesco di 79 anni è morto a Jesolo nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 30 maggio, mentre si trovava in prossimità della battigia. Secondo quanto è stato ricostruito dai soccorritori, l'uomo stava passeggiando in compagnia della moglie con i piedi nell'acqua, quando è improvvisamente. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Crolla mentre cammina in spiaggia, morto un turista tedesco di 79 anni

Tragico incidente sulle Alpi francesi: rovinosa caduta mentre scia, è morto l'istruttore Davide Mazzina che d'estate viveva a Sestriere

Una tragedia ha colpito le Alpi francesi: ieri, 15 maggio 2025, l'istruttore di sci Davide Mazzina, 31 anni, è morto in un drammatico incidente sulle piste.

