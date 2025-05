Crocifissi e lumi nel bosco | Scavata anche una tomba

Nascosti tra gli alberi, i misteriosi altarini nel bosco stanno suscitando interrogativi e curiosità. Cosa si cela dietro a questi segni di devozione improvvisata? Bambole in culla, crocifissi e lumini accesi raccontano storie di chi cerca conforto o commemorazione. In un’epoca in cui la spiritualità si intreccia sempre più con la natura, queste installazioni offrono uno spunto intrigante per riflettere sul nostro legame con il sacro e l'ignoto.

"Ci chiediamo tutti, almeno tre anni, che cosa ci sia dietro agli ‘ altarini ’. Una volta è comparsa una bambola, sempre in una culla. Un’altra volta qualcuno aveva scavato una fossa e quella dopo ancora è apparso sempre nella notte un altarino, improvvisato con una cassetta della frutta su cui erano stati sistemati diversi ceri accesi. Vorremmo capire cosa sta accadendo". Sono preoccupati i residenti di Pavullo o meglio i cittadini che vivono nei pressi della riserva Naturale di Sassoguidano dove, martedì notte una guardia giurata di Sicuritalia, impegnata in un giro ispettivo, si è imbattuta in una inquietante ‘scenografia’, tipica dei riti religiosi o meglio ‘ satanici ’: una culla con all’interno due bambole sporche e attorno ceri accesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Crocifissi e lumi nel bosco: "Scavata anche una tomba"

Cerca Video su questo argomento: Crocifissi Lumi Bosco Scavata Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Crocifissi e lumi nel bosco: Scavata anche una tomba. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Crocifissi e lumi nel bosco: "Scavata anche una tomba"

Si legge su msn.com: Pavullo, dopo la scoperta dell’altra notte fatta da un vigilante di Sicuritalia. Un residente: "Sono tre anni che succedono queste cose, è inquietante" .

MODENA Bambole e lumini. Incubo riti satanici nel bosco

Lo riporta msn.com: Misterioso e inquietante ritrovamento martedì notte a Pavullo nel Frignano, sull’Appennino modenese. Tra gli arbusti di un bosco, nei pressi della riserva naturale di Sassoguidano, è stata rinvenuta u ...

Una culla, 2 bambole e lumini ritrovati in un bosco: rito satanico in Appennino?

Si legge su msn.com: Inquietante ritrovamento, nella notte di martedì, da parte di una pattuglia di guardie giurate in un bosco di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. Sul posto sono giunti i carabinieri che hann ...