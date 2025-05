Cristina Ferrara cade durante la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne poi il tronista la prende in giro

Incidente di percorso per Cristina Ferrara a Uomini e Donne! Durante la sua emozionante scelta da Gianmarco Steri, un passo falso sui tacchi alti l'ha portata a cadere, suscitando le risate del tronista. Questo episodio mette in luce quanto il mondo del dating in TV possa essere imprevedibile e divertente. Chi non ha mai vissuto un momento imbarazzante? Scopri come Cristina reagisce a questa gaffe indimenticabile!

Cristina Ferrara, scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, è caduta al centro dello studio nel giorno della scelta. La giovane, complici i tacchi alti, ha perso l’equilibrio ed è caduta sul pavimento. Poi si è rialzata imbarazzata ed è scappata via. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Cristina Ferrara cade durante la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, poi il tronista la prende in giro

“Uomini e Donne”, Gianmarco e Cristina si sono lasciati dopo la scelta? L’indizio non sfugge ai fan

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, protagonisti di Uomini e Donne, hanno lasciato il pubblico sorpreso con la loro scelta.