Cristina Chiabotto Neja e Willie Peyote al Regina Music Fest | artisti in scena per i piccoli pazienti del Regina Margherita

Il Regina Music Fest è un evento imperdibile che unisce musica e solidarietà, con Cristina Chiabotto, Neja e Willie Peyote pronti a far vibrare piazza Polonia a Torino. Lunedì 2 giugno, dalle 16 alle 19, sarà un pomeriggio dedicato ai piccoli pazienti dell'Ospedale Regina Margherita. Un momento di festa che sottolinea l'importanza della comunità nel sostenere la salute infantile, dimostrando che la musica può davvero fare la differenza!

Un pomeriggio di festa, musica e solidarietà animerà lunedì 2 giugno, dalle ore 16 alle 19, piazza Polonia a Torino, antistante l'ingresso dell'Ospedale Infantile Regina Margherita. Torna per la sua terza edizione il Regina Music Fest, la manifestazione ideata da UGI – Unione Genitori Italiani.

