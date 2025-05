Criminalità nei porti italiani Ancona triste medaglia di bronzo in base ai dati dell' ultimo triennio

Il porto di Ancona si guadagna una medaglia di bronzo in un triste campionato: quello della criminalità portuale. Con 27 casi segnalati, si colloca al terzo posto in Italia, dietro a Genova e Napoli. Questo fenomeno non è isolato; riflette una crescente preoccupazione per la sicurezza nelle aree portuali, strategiche per l’economia italiana. Un punto cruciale da considerare: quanto influisce questa situazione sulla nostra percezione di sicurezza e sulle dinamiche commerciali?

ANCONA – Tocca al porto di Ancona la triste medaglia di bronzo nazionale per il livello di criminalità raggiunto all'interno per l'appunto dei porti nel triennio 2022-2024. Non va bene nemmeno a San Benedetto che entra in questa triste classifica. Ancona con 27 casi, vede davanti a sé solo Genova.