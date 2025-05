Crescita e ambiente filosofia Cap | Investiamo sulle grandi sfide

Milano celebra un traguardo straordinario: CAP, il gestore del ciclo idrico, ha visto i suoi investimenti quasi triplicarsi in dieci anni, raggiungendo 525 milioni di ricavi e un utile crescente di 83 milioni. In un contesto globale sempre piĂą attento alla sostenibilitĂ , CAP si posiziona come leader nel settore, puntando a diventare una green utility. Un esempio concreto di come l'innovazione possa unirsi alla tutela dell'ambiente. Che futuro ci attende?

Milano – Investimenti quasi triplicati in 10 anni, crescita a doppia cifra dell’utile a 83 milioni contro i 12 e mezzo del penultimo bilancio: il 2024 è stato l’anno d’oro di Cap, il gestore del ciclo idrico in CittĂ metropolitana chiude con risultati importanti, 525 milioni di ricavi, e punta a diventare sempre piĂą green utility. Il presidente Yuri Santagostino guarda avanti. A cosa si devono questi numeri? “Ci sono stati elementi finanziari, ma il grande apporto nasce dagli interventi sul risparmio energetico, il margine lordo operativo segna un +45% a 160,9 milioni. Gli investimenti nel 2015 erano di 50 milioni, adesso sono arrivati a 137,8 e nel 2025 puntiamo alla cifra tonda: 150 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crescita e ambiente, filosofia Cap: “Investiamo sulle grandi sfide”

