Crepe su alcune pareti del palazzo sede del Comune partono i lavori di consolidamento da 180mila euro

Il Comune di Longiano investe 180mila euro nel consolidamento del suo palazzo municipale, un passo importante per la sicurezza e la valorizzazione del patrimonio storico. Le crepe sulle pareti rappresentano un campanello d'allarme, ma questo intervento sottolinea la crescente attenzione verso gli edifici storici, in un contesto di sostenibilità e rispetto per il territorio. La cura delle strutture pubbliche è fondamentale per garantire una comunità solida e prospera.

Sono stati avviati i lavori di consolidamento strutturale su una porzione dell'edificio municipale del Comune di Longiano, per un importo complessivo di 180mila euro, interamente finanziato con risorse proprie dell'ente. L'intervento si è reso necessario a seguito di accurate analisi tecniche e.

Via per Orio a Bergamo, tempi lunghi per la chiusura. Il Comune: «Lavori a rilento, servono verifiche»

Tempi lunghi per la chiusura della via per Orio a Bergamo a causa di lavori a rilento e necessità di verifiche da parte del comune.

