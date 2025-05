Cremona Contemporanea 2025 si torna ai luoghi storici

Cremona Contemporanea 2025 è un’incredibile opportunità per riscoprire i tesori storici della città attraverso l’arte moderna. Fino al 2 giugno, la manifestazione trasforma ogni angolo in un palcoscenico vibrante di creatività. In un'epoca di crescente interesse per la sostenibilità e la valorizzazione del patrimonio culturale, questo evento invita a riflettere sul dialogo tra passato e presente. Non perdere l'occasione di immergerti in un'esperienza unica!

Cremona, 30 mag. (askanews) - Fino al 2 giugno a Cremona va in scena la terza edizione di Cremona Contemporanea - Art Week, manifestazione dedicata alle arti visive che, attraverso installazioni, mostre, incontri ed eventi, trasforma Cremona in punto di riferimento per la sperimentazione e la cultura promuovendo il dialogo tra l'arte contemporanea e il patrimonio storico. La direttrice artistica Rossella Farinotti chi ha raccontato il festival. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cremona Contemporanea 2025, si torna ai luoghi storici

