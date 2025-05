Crei | centri estivi inclusivi a Roma I Centro con quota sospesa

A Roma, l'estate di quest'anno si tinge di inclusione con i nuovi centri estivi Crei, promossi dal Municipio Roma I Centro. Questa iniziativa non solo diverte, ma garantisce anche diritti fondamentali per tutti i bambini. In un periodo in cui l'inclusività è un tema cruciale, questi centri rappresentano un faro di speranza e opportunità , dimostrando come la cultura e l'educazione possano unirci nella diversità . Un passo avanti verso una società più coesa!

Il Municipio Roma I Centro dà il via a una nuova iniziativa estiva denominata Crei, centri ricreativi inclusivi che mirano a tutelare i diritti e l'inclusione dei più piccoli durante l'estate. La proposta nasce da una collaborazione sinergica tra l'assessorato alla Cultura, Politiche Educative, Giovanili e Sport, diretta da Giulia Silvia Ghia, e l'assessorato alle

