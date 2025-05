Crediti fiscali fittizi in B e in C | non solo Brescia e Trapani l’elenco potrebbe allungarsi

La vicenda dei crediti fiscali fittizi potrebbe espandersi oltre Trapani e Brescia, allungando una lista già inquietante per i club di B e C. Questo scandalo non solo mette in discussione la trasparenza del calcio italiano, ma solleva interrogativi sul sistema di controllo e verifica delle operazioni finanziarie. Un campanello d'allarme per il mondo sportivo, dove la fiducia è fondamentale. Chi sarà il prossimo a cadere? La curiosità è palpabile.

Tempo di lettura: < 1 minuto Potrebbe non essere circoscritta a Trapani e Brescia la vicenda relativa ai crediti fiscali che si sarebbero rivelati fasulli acquistati in maniera almeno incauta da alcuni club di B e C da una società che fa capo al 25enne Gianluca Alfieri. Il settimanale l’ Espresso ha provato a ricostruire la vicenda scoprendo che sarebbero nove in tutto (c’è anche lo scomparso Taranto) i sodalizi che avrebbero acquistato i crediti dalla società con sede in via Monte Napoleone, anche se in quantità molto minore rispetto a Brescia e Trapani che ieri sono state sanzionate con 8 punti di penalizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Crediti fiscali fittizi in B e in C: non solo Brescia e Trapani, l’elenco potrebbe allungarsi

Cerca Video su questo argomento: Crediti Fiscali Fittizi B Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Dal Brescia al Taranto, le truffe sui crediti d’imposta fasulli inquinano il calcio italiano; Caos Brescia, la posizione della Sampdoria: si chiede la Serie B a 22 squadre; Il Sole 24 Ore: Dal Brescia al Taranto, le truffe sui crediti d’imposta fasulli inquinano il calcio italiano; Brescia penalizzato e retrocesso, legale Salernitana: 'Risultato positivo', ma la B può essere stravolta. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Truffa superbonus, indagati amministratore e due professionisti

msn.com scrive: Truffa del superbonus in relazione a lavori in parte non realizzati, con crediti fittizi e attestazioni false: la guardia di Finanza di Fermo ha eseguito una misura cautelare a carico di tre persone, ...

Corsi formazione mai svolti, frode fiscale da 720 mila euro

Lo riporta ansa.it: finanziaria, le imprese avrebbero simulato corsi di formazione per il personale dipendente al fine di ottenere illecitamente i benefici fiscali previsti dal "Piano nazionale formazione 4.0". (ANSA) ...

Frodi fiscali: sequestrati 328 milioni di crediti

Scrive lavoripubblici.it: I provvedimenti di sequestro hanno riguardato crediti d’imposta fittizi ... crediti fiscali che risultino successivamente affetti da irregolarità: l’art. 1, lettera b) del provvedimento ...