Crediti d’imposta inesistenti per 720mila euro | tre imprenditori denunciati

Un caso emblematico di frode fiscale scuote Macerata, con tre imprenditori denunciati per aver tentato di incassare oltre 720mila euro in crediti d’imposta mai esistenti. Questo episodio mette in luce un problema sempre più rilevante: l'abuso del sistema di incentivi fiscali. In un contesto dove la formazione è cruciale per il rilancio economico, l'illegalità rischia di minare la fiducia nelle istituzioni. È tempo di vigilanza e trasparenza!

Macerata, 30 maggio 2025 - Oltre 720mila euro di crediti d’imposta per corsi di formazione mai svolti: sono finiti nei guai tre imprenditori e un professionista, in un’operazione della Guardia di finanza di contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica. Le indagini delle Fiamme gialle maceratesi sono partite da un’ordinaria attività fiscale eseguita nei confronti di una società del distretto calzaturiero, i cui sviluppi hanno consentito di individuare un articolato sistema criminoso perpetrato con la complicità di un’altra impresa romana, al fine di generare crediti fiscali fittizi, per oltre 720mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Crediti d’imposta inesistenti per 720mila euro: tre imprenditori denunciati

Cerca Video su questo argomento: Crediti D Imposta Inesistenti Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Dal Brescia al Taranto, le truffe sui crediti d’imposta fasulli inquinano il calcio italiano; Crediti di imposta inesistenti, ora tocca al Trapani. Calcio deferito, basket penalizzato di quattro punti; Trapani Calcio, Shark e le truffe sui crediti d'imposta; Corsi di formazione fantasma: maxi-frode da 1,8 milioni,16 persone denunciate. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Crediti d’imposta “inesistenti”, dietro al gruppo Alfieri due intermediari napoletani

corriereirpinia.it scrive: Il club lombardo farà ricorso e l’udienza davanti alla Corte d’Appello è prevista per il 12 giugno. E non è da escludere che in caso di un’ulteriore bocciatura non ci sia una richiesta di intervento ...

Crediti d’imposta inesistenti, il Trapani Calcio attende l’udienza e pensa al mercato

Come scrive itacanotizie.it: Settimana importante per il Trapani che è stato coinvolto nel caso Brescia. Per giovedì prossimo, dopo il deferimento da parte della Procura federale, ...

Scoperta frode fiscale a Udine per 1,8 milioni, 16 denunciati

Secondo msn.com: UDINE (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine hanno portato a termine una vasta indagine diretta dalla locale Procura della Repubblica riguardante illecite ...