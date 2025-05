Credem la consulenza finanziaria si rafforza in Umbria

Credem sta puntando in alto in Umbria, inserendo nuovi esperti nella sua rete di consulenti finanziari. Questo non è solo un passo per il gruppo, ma un segnale chiaro del crescente interesse verso la consulenza personalizzata in un periodo dove la pianificazione finanziaria diventa cruciale. Con oltre 600 professionisti attivi in tutta Italia, Credem si posiziona come un partner affidabile nel cammino verso una maggiore sicurezza economica. Scopri come questo trend potrebbe cambiare le regole del gioco!

Prosegue la strategia di crescita e rafforzamento di Credem, tra i principali e più solidi gruppi bancari nazionali, con l'inserimento di un affermato professionista all'interno della rete dei consulenti finanziari coordinata dal responsabile Luca Trotta ed attiva in tutta Italia con oltre 600.

