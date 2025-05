Creatore di civil war pensa a un seguito troppo politico per disney

Mark Millar, il genio dietro Civil War, potrebbe tornare a ridefinire il panorama Marvel con un nuovo evento epocale. In un'epoca in cui temi sociali e politici dominano la scena, la sua visione rischia di scatenare un autentico dibattito tra fan e lettori. Riuscirà a superare il suo stesso capolavoro? Non perdere l'occasione di scoprire come la narrativa dei fumetti possa riflettere le tensioni attuali della società !

Mark Millar e il possibile ritorno a Marvel per un nuovo evento epocale. Nel panorama dei fumetti, la figura di Mark Millar si distingue per aver creato uno degli eventi più iconici della Marvel, Civil War. Recentemente, il noto autore ha rivelato di aver avviato discussioni con la casa editrice statunitense riguardo a una possibile riunione, che potrebbe portare alla realizzazione di un nuovo progetto di grande impatto. Questa prospettiva suscita grande interesse tra gli appassionati e analizza le condizioni e le difficoltà legate a questa eventualità . l'esperienza di Mark Millar con Marvel e il suo lascito.

