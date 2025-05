CreativAfrica Musica cucina workshop e libri

Dal 5 al 19 giugno, Torino si trasforma in un ponte tra culture con la XI edizione di CreativAfrica. Un festival che celebra musica, cucina, workshop e letteratura africana, proponendo un’esperienza multisensoriale. Siamo in un momento storico in cui l'interesse per la diversità culturale cresce, rendendo questo evento ancora più significativo. Un'opportunità imperdibile per scoprire storie, sapori e talenti inaspettati. Non perdere l'occasione di esplorare il cuore pulsante dell'Africa!

A Torino ritorna, con la sua XI edizione, il "Festival delle Culture Africane" CreativAfrica Dal 5 al 19 giugno "Una finestra aperta sulle culture africane, uno sguardo libero sulle arti di scena, la letteratura, il cinema, l'arte e il design di questo grande continente": questo vuole essere, ed è, secondo gli organizzatori di "Renken ETS" (Associazione che,

CreativAfrica, il festival delle culture africane torna a Torino per la sua 11ma edizione

