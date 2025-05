costretta dalla famiglia a sposarsi da minorenne il marito condannato per maltrattamenti a cuneo

Un dramma che si intreccia con la storia di molte giovani donne costrette a vivere in silenzio. La condanna del marito maltrattante a Cuneo segna un importante passo verso la giustizia, ma solleva interrogativi su matrimoni forzati e violenza domestica. Questo caso richiama l'attenzione su una realtà spesso ignorata, dove il coraggio di denunciare può riscrivere il destino di una vita. È tempo di rompere il silenzio!

Aveva denunciato il marito per maltrattamenti, raccontando anche di essere stata costretta dalla famiglia a sposarlo, quando era ancora minorenne, prima di arrivare in Italia. La protagonista di questa vicenda è una giovane albanese, oggi poco più che ventenne, residente in Piemonte. Il tribunale di Cuneo ha condannato l’uomo a due anni e sei mesi di carcere, contro i tre richiesti dall’accusa. “Aveva paura che la sua famiglia la facesse fuori, ne aveva proprio il terrore” ha confermato in aula la datrice di lavoro di lei, divenuta la sua migliore amica. Era stata lei, insieme a un altro amico, a ricevere le richieste d’aiuto della ragazza: foto e messaggi dopo un diverbio violento con il marito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it