Costacurta | Lautaro? Potrebbe vincere il Pallone d’Oro in caso di vittoria della Champions! E sul futuro di Inzaghi dico…

Alessandro Costacurta lancia un messaggio chiaro: Lautaro Martinez è in corsa per il Pallone d'Oro, a patto che l'Inter conquisti la Champions League. In un momento in cui il calcio italiano sta riscoprendo il suo splendore, il futuro di Inzaghi si intreccia con quello dei grandi allenatori. Un’eventuale vittoria non solo cambierebbe le sorti del club, ma segnerebbe anche una rinascita per il nostro calcio. Rimanete sintonizzati!

Costacurta: «Lautaro? Potrebbe vincere il Pallone d’Oro in caso di vittoria della Champions» Le parole dell’ex difensore. Alessandro Costacurta, intervistato da Sky Sport in avvicinamento alla finale di Champions League, ha detto la sua sul futuro di Simone Inzaghi. « Inzaghi è molto giovane, un discorso da CT sarebbe da posticipare. Ha voglia di allenare tutti i giorni, può scegliere qualsiasi panchina ma dalle ultime parole lui rimane all’ Inter. Lautaro è un esempio di costanza e attitudine, quest’anno ha raggiunto una maturità, sarei sorpreso se dopo una vittoria questo meraviglioso capitano non raggiungesse il premio individuale, mi riferisco al premio per cui vota Paolo Condò (il Pallone d’Oro, ndr) » QUOTE PSG INTER – Il momento della verità è arrivato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Costacurta: «Lautaro? Potrebbe vincere il Pallone d’Oro in caso di vittoria della Champions! E sul futuro di Inzaghi dico…»

