‘Così mi salvai all’Heysel’ Quel salto giù dal muro in fuga dagli hooligans

Arezzo commemora 40 anni dalla tragedia dell'Heysel, un evento che ha segnato non solo il calcio, ma l'intera società. Maurizio Maggi, allora un ragazzino di 14 anni, racconta la sua drammatica fuga dagli hooligans, un salto che gli ha salvato la vita. La sua storia è un potente richiamo alla riflessione su come il calcio possa unire e dividere, ma soprattutto sull'importanza della sicurezza negli eventi sportivi. Non dimentichiamo.

Arezzo, 30 maggio 2025 – Sono passati 40 anni dalla della tragedia dell’Heysel del 29 maggio 1985 e Arezzo ha ricordato vittime e testimoni. Tra quelli che si sono salvati c’è Maurizio Maggi allora quasi 14enne che insieme al padre che oggi non c’è più, era allo stadio di Bruxelles per la finale di Coppa dei Campioni per assistere alla partita Juve-Liverpool. Un sogno diventato realtà che presto si trasforma nel peggiore degli incubi quando si scatena la violenza dei tifosi inglesi. Insieme al padre, riesce a raggiungere la collinetta dietro al muro dello stadio scavalcandolo. Si sentono le grida e i lamenti che arrivano dal settore Z, quello in cui hanno perso la vita 39 persone calpestate, schiacciate e soffocate, ma sono in salvo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ‘Così mi salvai all’Heysel’. Quel salto giù dal muro in fuga dagli hooligans

Farmacie di turno a Arezzo aperte oggi, 12 maggio 2025

Hai bisogno di una farmacia di turno a Arezzo? Nel nostro elenco trovi le farmacie aperte disponibili, pronte a offrirti assistenza e prodotti farmaceutici.

Cerca Video su questo argomento: ‘così Salvai Heysel Quel Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

‘Così mi salvai all’Heysel’. Quel salto giù dal muro in fuga dagli hooligans; Io all'Heysel mi salvai con una bandiera usata come paracadute. Dopo 40 anni così le celebrazioni per le vittime aretine; Quaranta anni fa la strage dell'Heysel, la vergogna del calcio; Emilio Targia sopravvissuto alla strage dell'Heysel, gli attimi di terrore: Mi salvai per miracolo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online