Così la sinistra lotta contro il dl Sicurezza

La tensione politica si intensifica attorno al dl sicurezza, con la sinistra che alza la voce contro quelle che definisce norme "fasciste". In un contesto di crescente polarizzazione, leader come Schlein e Conte rivendicano una battaglia per i diritti civili, ma disertano il dibattito. Un punto interessante? La narrazione sembra prevalere sulla sostanza, riflettendo un'epoca in cui le parole contano più delle azioni. Come si evolverà questa sfida?

Dopo aver definito la norma «fascista» e «medievale», evocando la dittatura e la tortura, i membri dell’opposizione disertano la maratona notturna. Schlein e Conte in testa. Come al solito, per i progressisti la narrazione vale sempre più della realtà. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Così la sinistra «lotta» contro il dl Sicurezza

Botte alla polizia e show alla Camera. Così la sinistra difende ladre e occupanti abusivi

L'articolo esplora le recenti tensioni tra la sinistra e le forze dell'ordine durante un presidio contro il decreto sicurezza in discussione alla Camera.

Cerca Video su questo argomento: Così Sinistra Lotta Contro Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

«Basta divisioni sulla lotta alla mafia, ma la sinistra non può darci lezioni». La mia intervista a La Stampa; Il tranello (malcelato) della sinistra sui referendum che non può passare inosservato; I nemici interni | Così Netanyahu ha regalato la guida di Israele alla destra suprematista. 🔗Approfondimenti da altre fonti