Così è morta Liliana Bomba degli avvocati di Sebastiano Visintin | le nuove prove

Il mistero di Liliana Resinovich si infittisce: i legali di Sebastiano Visintin, indagato per la sua morte, hanno presentato nuove prove che promettono di scuotere l’opinione pubblica. Questo caso non è solo una cronaca nera, ma un simbolo di come ogni ombra possa nascondere verità scomode. Cosa si cela realmente dietro questa storia? L’attenzione crescente del pubblico sul tema della giustizia e della verità rende il dibattito ancora più acceso.

Il caso di Liliana Resinovich continua ad agitare l’opinione pubblica e a generare interrogativi sul piano giudiziario e scientifico. A rilanciare il dibattito è la richiesta depositata dai legali di Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della donna, scomparsa nel dicembre del 2021. L’istanza, presentata lo scorso mercoledì, punta ad aprire un incidente probatorio per chiarire elementi ritenuti centrali e ancora controversi, tra cui la frattura della vertebra T2, la mancanza di segni compatibili con uno strangolamento e le dinamiche temporali e ambientali del decesso. >> “Non troppo bene”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Liliana Resinovich, i legali del marito Sebastiano Visintin: “Stupiscono critiche al tecnico per la frattura”

Gli avvocati di Sebastiano Visintin reagiscono alle critiche mosse al tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari, dopo la querela presentata dal fratello di Liliana Resinovich riguardo a una frattura.

