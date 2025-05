Cos’è questa storia della scorta degli 007 tolta agli ex premier e perché Renzi attacca Mantovano

La questione della scorta agli ex premier si inserisce in un clima politico sempre più teso, dove le critiche diventano armi affilate. Matteo Renzi punta il dito contro il governo Meloni e Mantovano, accusando una vendetta mascherata da decisione istituzionale. Questo episodio sottolinea come la sicurezza personale e politica siano ora intrecciate in un contesto di crescente polarizzazione. Un tema caldo che merita attenzione e riflessione.

Matteo Renzi attacca il sottosegretario Mantovano, dopo che il governo ha deciso di sospendere a lui e ad altri ex premier la scorta dei Servizi segreti dal 1 gennaio 2026. "Piena responsabilità politica di Giorgia Meloni e di Alfredo Mantovano sulla scelta di 'vendicarsi' su di me per aver espresso opinioni politiche critiche verso il Governo". Oltre a Renzi perdono la tutela degli 007 Paolo Gentiloni, Mario Monti, Romano Prodi e Massimo D'Alema.

La decisione di Meloni e Mantovano: "Dal 2026 via la scorta dei Servizi segreti agli ex premier"

Il governo Meloni segna un cambio di rotta: dal 2026, gli ex premier perderanno la scorta dei servizi segreti.