Cos’è la Little Treat Culture e perché Gen Z e Millennial la adorano

La Little Treat Culture sta conquistando le nuove generazioni, fondendo il piacere di piccole gratificazioni quotidiane con la nostalgia di pratiche già esistenti. Gen Z e Millennial la amano perché offre un modo semplice per affrontare le sfide della vita moderna, celebrando anche i più piccoli successi. In un mondo che corre veloce, queste "piccole coccole" diventano un antidoto al burnout, invitando tutti a prendersi cura di sé, un post alla volta.

La Little Treat Culture è uno dei fenomeni considerati relativamente recenti sui social media, ma in realtà è qualcosa che non è stato inventato ora. Affonda le sue radici nella Token Economy – il sistema di ricompense nei gruppi di auto-mutuo-aiuto nel contrasto alle dipendenze – ma ci sono anche altri elementi di popolarità nel passato di questa pratica. Nel 1990 per esempio, nella serie Twin Peaks, il consiglio che l’agente Dale Cooper dava allo sceriffo Harry Truman e a tutti gli spettatori era: fatti un piccolo regalo al giorno, non programmarlo, può trattarsi di una tazza di caffè, di una camicia nuova oppure di un pisolino. 🔗 Leggi su Robadadonne.it © Robadadonne.it - Cos’è la “Little Treat Culture” e perché Gen Z e Millennial la adorano

