Cos’è il “conch piercing” il nuovo buco all’orecchio di Chanel Totti

Chanel Totti ha appena aggiunto un tocco di tendenza al suo look con il conch piercing, il nuovo must tra i giovani fashionisti. Questo particolare tipo di orecchino, posizionato nella parte interna dell'orecchio, sta guadagnando popolarità e riflette la crescente voglia di esprimere la propria individualità attraverso il corpo. Se stai cercando ispirazione per un cambiamento audace, il conch piercing potrebbe essere l'accessorio che fa per te!

