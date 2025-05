Cosa ha fatto Mostoni dopo l’omicidio di Vasilica Potincu | le foto dei cimiteri la festa e l’incontro con un’escort

Un omicidio che scuote la cronaca nera e un comportamento scioccante: Andrea Mostoni, dopo aver ucciso Vasilica Potincu, ha condiviso immagini di cimiteri e celebrazioni con amici. Questo scollamento tra tragedia e vita quotidiana è emblematico di un fenomeno sempre più preoccupante: la banalizzazione della violenza. È un segnale che merita attenzione, perché ci costringe a riflettere su come trattiamo la morte e la vita.

Prima le foto di cimiteri e di morti violente, poi la festa con gli amici. Nel mezzo, l'omicidio di Vasilica Potincu. Così, Andrea Mostoni avrebbe trascorso la giornata nel corso della quale è stata uccisa la 35enne residente a Legnano dove lavorava come escort, trovata senza vita con nove coltellate. Al momento, Mostoni è sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Cosa ha fatto Mostoni dopo l’omicidio di Vasilica Potincu: le foto dei cimiteri, la festa e l’incontro con un’escort

Chi è Andrea Mostoni, l’operaio 29enne fermato per l’omicidio di Vasilica Potincu a Legnano

Andrea Mostoni, un operaio di 29 anni, è stato fermato dai carabinieri nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Vasilica Potincu a Legnano.

I bonifici da 50mila euro e l’ossessione di Andrea Mostoni per Vasilica: cosa c’è dietro l’omicidio dell’escort di Legnano

Voleva essere più di un ‘cliente’: Andrea Mostoni è il killer di Legnano

Vasilica Potincu, Mostoni cercava foto di cimiteri e morti violente, lei aveva paura «era ossessivo»

