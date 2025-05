cosa fare in lombardia nel weekend dal 30 maggio al 2 giugno 2025 notti magiche tra sagre lucciole e grotte da esplorare

Nel weekend dal 30 maggio al 2 giugno 2025, la Lombardia si trasforma in un palcoscenico di emozioni! Milano brilla con il concerto di Radio Italia e il vibrante festival FringeMi, mentre nelle province si accendono le "notti magiche" delle lucciole. Non perdere l'occasione di esplorare grotte misteriose e gustare prelibatezze locali. Un'esperienza che celebra la bellezza della cultura e della natura: preparati a vivere momenti indimenticabili!

Se a Milano protagonisti del fine settimana sono la musica, col concerto in Duomo di Radio Italia, il teatro col festival FringeMi ricco di oltre 150 eventi sparsi per la città e con Artigiano in Fiera in versione estiva, nelle restanti 11 province della Lombardia musica, cultura, escursioni e ‘notti magiche’ come la Lucciolata o la Fluo run non mancano ma a vincere su tutto sono il buon cibo, birre e vini. Tra sagre, eventi enogastronomici in castello e street food, infatti, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ecco dunque i maggiori eventi, suddivisi per province. Cosa fare a Bergamo nel weekend dal 30 maggio all’1 e 2 giugno 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it