Cosa fare in Irpinia per il ponte del 2 giugno | sagre feste spettacoli

Se stai cercando un'esperienza unica per il ponte del 2 giugno, Salza Irpina è la meta ideale! Partecipa alla Festa Ro' Cuzzitiello Ca' Porpetta, un evento che celebra la tradizione gastronomica locale con piatti irresistibili e spettacoli coinvolgenti. Immergiti nella cultura irpina, dove il cibo è protagonista e il divertimento è garantito. Non perdere l’occasione di assaporare un autentico pezzo d'Irpinia!

Festa Ro' Cuzzitiello Ca' Porpetta a Salza Irpina Salza Irpina si prepara a ospitare un evento imperdibile per tutti gli amanti della tradizione culinaria e del divertimento. Il 31 maggio e 1 giugno, a partire dalle 18:30, l'anfiteatro comunale in via Tufello sarà il cuore pulsante della.

