Cosa deve fare l’Inter per battere il PSG | le chiavi tattiche

Per battere il PSG, l’Inter deve adottare una strategia ben definita: pressing alto per disturbare la costruzione del gioco avversario, e contropiedi rapidi per sfruttare le debolezze della difesa. In un contesto dove il dominio finanziario del PSG è innegabile, l'abilità tattica può fare la differenza. Una chiave interessante? La capacità dell’Inter di mantenere la calma sotto pressione, trasformando le occasioni in gol decisivi. L’incontro promette spettacolo!

Dal 2011, con l’ingresso della Qatar Investment Authority, il Paris Saint-Germain ha dominato la Ligue 1, vincendola 11 volte su 14 stagioni. Le uniche eccezioni sono arrivate nel 201112 (Montpellier), 201617 (Monaco) e 202021 (Lille), ma in ogni caso il PSG si è classificato secondo. Prima dell’era qatariota, il club parigino aveva conquistato solo due campionati (1985 e 1994). Nonostante il dominio interno, la Champions League resta l’ossessione mai realizzata. L’apice è stato raggiunto nel 2020, con la sconfitta in finale contro il Bayern. L’unico trofeo europeo resta la Coppa delle Coppe del 1996. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

