cosa c è dietro la scelta di elon musk di lasciare il doge prima del previsto e senza confrontarsi con donald trump

L'addio anticipato al Doge: perché Elon Musk ha deciso di lasciare il Dipartimento prima del previsto, e con un post su X. L'addio di Elon Musk al Doge assume sempre più le sembianze di un attrito con Donald Trump, anche se la Casa Bianca esclude qualsiasi tipo di strappo con il magnate di Tesla, chiamato alla guida del Doge per tagliare le spese pubbliche americane. (Ansa Foto) – notizie.com A far credere che i due non si siano lasciati nel migliore dei modi ci ha pensato proprio Musk in un'intervista alla CBS, nella quale ha espressamente detto di essere " rimasto deluso nel vedere questa ingente proposta di legge sulla spesa" che " francamente aumenta il deficit di bilancio".