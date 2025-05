Cosa c’è dietro la scelta di Elon Musk di lasciare il Doge prima del previsto e senza confrontarsi con Donald Trump

Elon Musk ha sorpreso tutti lasciando il Doge prima del previsto, con un semplice post su X. Ma cosa si cela dietro questa decisione? L'addio potrebbe segnalare tensioni con Donald Trump, mentre il mondo continua a interrogarsi sulle dinamiche di potere tra tecnologia e politica. In un'epoca in cui le figure influenti stanno ridefinendo il panorama, ogni mossa conta. Rimanete sintonizzati: i colpi di scena non sono finiti!

L’addio anticipato al Doge: perché Elon Musk ha deciso di lasciare il Dipartimento prima del previsto, e con un post su X. L’addio di Elon Musk al Doge assume sempre più le sembianze di un attrito con Donald Trump, anche se la Casa Bianca esclude qualsiasi tipo di strappo con il magnate di Tesla, chiamato alla guida del Doge per tagliare le spese pubbliche americane. (Ansa Foto) – notizie.com A far credere che i due non si siano lasciati nel migliore dei modi ci ha pensato proprio Musk in un’intervista alla CBS, nella quale ha espressamente detto di essere “ rimasto deluso nel vedere questa ingente proposta di legge sulla spesa” che “ francamente aumenta il deficit di bilancio”. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Cosa c’è dietro la scelta di Elon Musk di lasciare il Doge prima del previsto (e senza confrontarsi con Donald Trump)

Sam Altman tende la mano a Elon Musk: pace tra i due?

Sam Altman tende la mano a Elon Musk in un gesto di riconciliazione. Dopo un periodo di tensioni, l'amministratore delegato di OpenAI invita Musk a riaprire un dialogo e a esplorare potenziali collaborazioni nel campo dell'intelligenza artificiale.

