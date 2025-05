Corto circuito provoca principio di incendio in banca

Un corto circuito ha scosso la filiale del Banco di Napoli a San Nicola la Strada, dando vita a un principio di incendio. Questo episodio mette in luce l'importanza della sicurezza negli impianti elettrici, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui il rischio di incendi è in crescita. La prevenzione è fondamentale: ogni dettaglio conta per salvaguardare non solo i beni, ma anche le vite. Rimanete informati, la sicurezza parte da noi!

Un principio d’incendio si è verificato nella filiale del Banco di Napoli di via Italia a San Nicola la Strada. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 30 maggio. Da quanto si apprende, a fare da innesco sarebbe stato un corto circuito dell’impianto elettrico che è. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Corto circuito provoca principio di incendio in banca

