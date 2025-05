Cortina 2026 psicologi dello sport | 4 anni per prepararsi 1 sola occasione per eccellere

In vista delle Olimpiadi Invernali di Cortina 2026, il ruolo degli psicologi dello sport diventa fondamentale: quattro anni di preparazione per un'unica occasione di eccellere. Il 7 giugno 2025, a Milano, si terrà un incontro cruciale, dove esperti discuteranno di preparazione mentale e gestione dello stress. Scoprire come la mente possa fare la differenza nello sport è un'opportunità imperdibile per atleti e appassionati. Non perdere questa chance!

Il 7 giugno 2025 gli psicologi dello sport si incontreranno a a Milano, Sala Testori nella sede di Regione Lombardia, per una giornata di confronto e approfondimento sul ruolo cruciale della psicologia dello sport nella preparazione olimpica e paralimpica degli sport invernali. Un programma ricco di interventi su: – Preparazione mentale – Gestione dell'infortunio e ritorno in pista – Attivazione, visualizzazione, motivazione e goal setting – Comunicazione efficace nei gruppi sportivi – RealtĂ virtuale e bioback per la performance Un'occasione unica di crescita e condivisione.

