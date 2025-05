Corti senza confine | 8 cortometraggi vincitori tra 151 progetti per Gorizia e Nova Gorica

"Corti senza confine" celebra la creatività e la resilienza, con otto cortometraggi vincitori su 151 progetti provenienti da Gorizia e Nova Gorica. Questo evento non è solo una vetrina cinematografica, ma un'occasione per riflettere sul significato dei confini, ora trasformati in spazi di dialogo culturale durante l'edizione della Capitale Europea della Cultura. Scopri come le storie possono unire e ispirare in un contesto di cambiamento e rinascita!

Una narrazione che attraversa la storia e continua ad emozionare: il confine italo-sloveno, testimone di conflitti mondiali, barriera simbolica durante la Guerra Fredda ed oggi fulcro di un evento culturale unico, si anima con l'edizione della Capitale Europea della Cultura, un progetto che vede protagoniste le città di Gorizia e Nova Gorica. una sfida cinematografica .

