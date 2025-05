Corteo dei tifosi dell’Atalanta per convincere Gasperini a rimanere | Fate i bravi

Una serata indimenticabile a Bergamo: i tifosi dell'Atalanta si sono uniti in un emozionante corteo per convincere Gian Piero Gasperini a restare alla guida della squadra. Questo gesto dimostra non solo l’amore incondizionato verso l’allenatore, ma anche l’importanza del legame tra squadra e città in un'epoca in cui il calcio è sempre più influenzato da cambiamenti rapidi. La passione dei supporters è la vera anima del club!

Gian Piero Gasperini ha fatto talmente tanto bene a Bergamo, che bella serata di oggi, venerdì 30 maggio, i tifosi dell`Atalanta hanno organizzato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Bufera Gasperini e tifosi in rivolta: contatto Pasalic-Kone, cosa dice il regolamento

La polemica sulla partita Atalanta-Roma continua a infiammare gli animi, con Gasperini e i tifosi in rivolta dopo la decisione del VAR.

Il corteo dei tifosi dell'Atalanta e i cori: «Gasperini deve restare»

Atalanta, centinaia di tifosi in centro a Bergamo per chiedere alla società e a Gasperini di andare avanti insieme - Foto

Si legge su ecodibergamo.it: CALCIO. L’appuntamento organizzato da un gruppo di tifosi della curva nord per la serata di venerdì 30 maggio: in circa 300 hanno sfilato in centro da piazza Matteotti alla sede dei Percassi in via Pa ...

Atalanta, 200 tifosi in centro a Bergamo per chiedere alla società e a Gasperini di andare avanti insieme - Foto

Da ecodibergamo.it: I tifosi si sono spostati da piazza Matteotti verso la sede della società di Percassi in via Paglia: qui hanno mostrato uno striscione con scritto: «Gasperini deve restare... fate i bravi» e hanno ...