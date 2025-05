Corsi di formazione fantasma | maxi-frode da 18 milioni16 persone denunciate

Scoperta una maxi frode da 18 milioni di euro legata a "corsi di formazione fantasma". L'operazione "Fake School" ha portato alla denuncia di 16 individui, con sequestri preventivi per 660 mila euro. Un fenomeno che si inserisce in un contesto più ampio di disillusione nei confronti della formazione professionale, dove l'illusione di apprendere si traduce in truffe. È ora di scegliere con attenzione le proprie opportunità educative!

Si chiama "Fake School", l'indagine che ha portato alla denuncia di 16 persone e all'esecuzione di sequestri preventivi per 660mila euro nei confronti di 8 persone fisiche e 5 società . Il meccanismo della frode: corsi di formazione "fantasma" Le indagini, avviate alla fine del 2023 dal.

Secondo nordest24.it: UDINE – La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema fraudolento finalizzato all’indebita fruizione di crediti d’imposta inesistenti per un valore complessivo di circa 1,8 milioni di euro, legati a co ...

Segnala udinetoday.it: Un'ampia operazione della Guardia di Finanza di Udine, diretta dalla Procura della Repubblica locale, ha smascherato una vasta frode fiscale legata a crediti d'imposta inesistenti, per un ammontare co ...

