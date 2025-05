Corriere dello Sport | Napoli effetto Conte | De Bruyne il primo colpo ma occhio anche a David Kean e Nuñez

Il Napoli è pronto a scrivere una nuova era sotto la guida di Antonio Conte, e il mercato si infiamma! Con De Bruyne già nel mirino, i tifosi sognano anche l'arrivo di altri nomi da urlo come David, Kean e Nuñez. L'effetto Conte non è solo un cambio in panchina, ma un vero e proprio rilancio per puntare alla vetta. Segui con noi queste mosse strategiche che potrebbero cambiare le sorti della stagione!

"> NAPOLI – La conferma di Antonio Conte ha già cominciato a muovere il mercato. E in grande stile. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il primo effetto tangibile della permanenza del tecnico salentino si è registrato immediatamente con un colpo a parametro zero da fuoriclasse assoluto: Kevin De Bruyne sarà il primo rinforzo della nuova era azzurra. Il Napoli, pur vivendo settimane di incertezza sulla guida tecnica, aveva già avviato alcune trattative strategiche, pronte a esplodere con l’ok del mister. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, effetto Conte: De Bruyne il primo colpo, ma occhio anche a David, Kean e Nuñez”

Corriere dello Sport: “Napoli, conto alla rovescia per Parma: Conte prepara la battaglia decisiva”

Il Napoli è in fermento per la sfida contro il Parma, con Antonio Conte pronto a dare il massimo in una battaglia decisiva.

